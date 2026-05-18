Vir Biotechnology Aktie

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WKN DE: A2PS0P / ISIN: US92764N1028

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18.05.2026 16:59:55

Vir Biotechnology Stock Has Nearly Doubled in a Year. One Major Holder Just Trimmed $17 Million

SB Investment Advisers (UK) Ltd reported a sale of 2,168,884 shares of Vir Biotechnology (NASDAQ:VIR) in its May 15, 2026, SEC filing, an estimated $17.28 million trade based on quarterly average pricing.According to an SEC filing dated May 15, 2026, SB Investment Advisers (UK) Ltd reduced its stake in Vir Biotechnology by 2,168,884 shares during the first quarter. The estimated value of the shares sold was $17.28 million, calculated using the mean unadjusted closing price for the quarter. The quarter-end value of the position, including market movements, declined by $19.00 million.Vir Biotechnology, Inc. is a commercial-stage biotechnology company specializing in the development of innovative immunology-based therapies for infectious diseases. The company leverages strategic collaborations and advanced research capabilities to address unmet medical needs in global health. Its diversified pipeline and partnerships with leading institutions position it for potential long-term growth in the biotechnology sector.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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