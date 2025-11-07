Vir Biotechnology veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Vir Biotechnology ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Vir Biotechnology die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Vir Biotechnology vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,17 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,560 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Vir Biotechnology 0,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 89,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,4 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at