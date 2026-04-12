Vir Biotechnology Aktie
WKN DE: A2PS0P / ISIN: US92764N1028
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12.04.2026 15:13:42
Vir Biotechnology (VIR) CEO Sells 73,000 Shares for $664,000
President and CEO Marianne De Backer of Vir Biotechnology, Inc., reported the sale of 72,559 shares in an open-market transaction on April 6, 2026, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($9.16); post-transaction value based on April 6, 2026, market close price.* 1-year performance calculated using April 6th, 2026, as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Vir Biotechnology Inc Registered Shs
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22.02.26
|Ausblick: Vir Biotechnology informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Vir Biotechnology legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Vir Biotechnology Inc Registered Shs
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