Virat Crane Industries: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Virat Crane Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,81 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,510 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24,21 Prozent auf 483,7 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 389,4 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at