Virat Industries: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Virat Industries lud am 26.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,72 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,360 INR je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Virat Industries in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 34,11 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 51,0 Millionen INR im Vergleich zu 77,3 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,75 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,84 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 267,92 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 300,56 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at