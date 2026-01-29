Virat Industries hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Virat Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,81 INR, nach 0,240 INR im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,31 Prozent auf 58,5 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 63,1 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at