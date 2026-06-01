01.06.2026 06:31:29

Virat Leasing: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Virat Leasing veröffentlichte am 30.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,09 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,040 INR erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 1,3 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 39,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Virat Leasing 2,1 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,560 INR beziffert. Im Vorjahr waren -0,120 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 515,29 Prozent auf -3,53 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 0,85 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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