Virat Leasing: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Virat Leasing veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Mit einem EPS von 0,02 INR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Virat Leasing mit 0,020 INR je Aktie genauso viel verdiente.

Virat Leasing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,0 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,1 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at