Viratech öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Viratech veröffentlichte am 01.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,010 USD. Im Vorjahr waren 6,39 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at