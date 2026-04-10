Diese Österreich-Aktien sind aktuell attraktive Investments. Eine Chart-Sondersendung von BNP Paribas Zertifikate mit Experte Christian Drastil. -W-
10.04.2026 06:31:29

Virco Manufacturing informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Virco Manufacturing hat sich am 08.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,45 USD gegenüber -0,350 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 28,5 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 26,2 Millionen USD.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,160 USD beziffert. Im Vorjahr waren 1,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Virco Manufacturing im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 25,01 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 199,65 Millionen USD im Vergleich zu 266,24 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Israel will mit Libanon verhandeln: ATX fester erwartet -- DAX vorbörslich in Grün -- Asiens Börsen im Plus
Der heimische Aktienmarkt dürfte sich vor dem Wochenende freundlich zeigen. Der deutsche Leitindex wird fester erwartet. Die Börsen in Fernost verbuchen am Freitag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen