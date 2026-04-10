Virco Manufacturing informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Virco Manufacturing hat sich am 08.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,45 USD gegenüber -0,350 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 28,5 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 26,2 Millionen USD.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,160 USD beziffert. Im Vorjahr waren 1,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Virco Manufacturing im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 25,01 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 199,65 Millionen USD im Vergleich zu 266,24 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at