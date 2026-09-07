07.09.2026 06:31:29

Virco Manufacturing präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Virco Manufacturing hat am 04.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,650 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,02 Prozent auf 87,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 92,1 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at

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