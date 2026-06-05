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05.06.2026 06:31:29
Virco Manufacturing präsentierte Quartalsergebnisse
Virco Manufacturing äußerte sich am 03.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals.
Virco Manufacturing hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,050 USD je Aktie gewesen.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,07 Prozent auf 30,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 33,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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