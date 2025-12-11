|
Virco Manufacturing: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Virco Manufacturing präsentierte am 08.12.2025 die Bilanzzahlen zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel.
Virco Manufacturing hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,520 USD je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Virco Manufacturing in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 42,34 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 47,6 Millionen USD im Vergleich zu 82,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
