Vireo Growth Inc. Q3 Loss Declines

(RTTNews) - Vireo Growth Inc. (VREOF) announced Loss for third quarter of -$24.0 million

The company's earnings came in at -$24.0 million, or -$0.49 per share. This compares with -$26.3 million, or -$0.83 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 176.7% to $253.7 million from $91.7 million last year.

Vireo Growth Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$24.0 Mln. vs. -$26.3 Mln. last year. -EPS: -$0.49 vs. -$0.83 last year. -Revenue: $253.7 Mln vs. $91.7 Mln last year.

-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 250 M To $ 265 M

fiscal year 2027 guidance: For the first quarter of 2027, we expect revenue to be in the range of $280 million to $300 million