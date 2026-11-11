Vireo Growth stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Vireo Growth hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,68 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,140 CAD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 181,39 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 355,2 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 126,2 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at