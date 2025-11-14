Vireo Growth veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Vireo Growth hat am 12.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,06 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 126,2 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 267,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Vireo Growth einen Umsatz von 34,3 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at