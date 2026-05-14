Vireo Growth veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Vireo Growth ließ sich am 12.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Vireo Growth die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Vireo Growth hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,030 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 313,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 145,7 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 35,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at