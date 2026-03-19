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19.03.2026 06:31:28

Vireo Growth zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Vireo Growth lud am 17.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,090 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 145,7 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 316,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Vireo Growth einen Umsatz von 35,0 Millionen CAD eingefahren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,130 CAD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,210 CAD erwirtschaftet worden.

Vireo Growth hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 375,55 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 175,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 136,15 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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