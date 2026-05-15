Virgin Galactic Aktie

Virgin Galactic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40EFX / ISIN: US92766K4031

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Zahlen im Blick 15.05.2026 20:53:00

Virgin Galactic-Aktie dennoch in Rot: Verluste verringert und Umsatz im Rahmen der Erwartungen

Virgin Galactic-Aktie dennoch in Rot: Verluste verringert und Umsatz im Rahmen der Erwartungen

Der Raumfahrtkonzern Virgin Galactic hat seine Zahlen für das erste Quartal präsentiert. So fiel die Bilanz aus.

Im ersten Quartal hat Virgin Galactic erneut tiefrote Zahlen verbucht. Das Ergebnis je Aktie (EPS) lag bei -0,81 US-Dollar, nachdem im Vorjahreszeitraum ein Verlust von -2,380 US-Dollar angefallen war. Damit fiel das Minus niedriger aus als von Analysten erwartet, die im Schnitt mit -0,863 US-Dollar je Aktie gerechnet hatten.

Der Umsatz belief sich im Berichtsquartal auf 0,2 Millionen US-Dollar und lag damit unter dem Vorjahreswert von 0,5 Millionen US-Dollar. Analysten hatten zuvor Erlöse von 0,2 Millionen US-Dollar prognostiziert.

Die Virgin Galactic-Aktie zeigt sich an der NYSE zeitweise 2,95 Prozent tiefer bei 2,795 US-Dollar.

Bettina Schneider, Evelyn Schmal, Martina Köhler, Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Christopher Penler / Shutterstock.com

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