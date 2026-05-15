Virgin Galactic Aktie
WKN DE: A40EFX / ISIN: US92766K4031
|Zahlen im Blick
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15.05.2026 20:53:00
Virgin Galactic-Aktie dennoch in Rot: Verluste verringert und Umsatz im Rahmen der Erwartungen
Im ersten Quartal hat Virgin Galactic erneut tiefrote Zahlen verbucht. Das Ergebnis je Aktie (EPS) lag bei -0,81 US-Dollar, nachdem im Vorjahreszeitraum ein Verlust von -2,380 US-Dollar angefallen war. Damit fiel das Minus niedriger aus als von Analysten erwartet, die im Schnitt mit -0,863 US-Dollar je Aktie gerechnet hatten.
Der Umsatz belief sich im Berichtsquartal auf 0,2 Millionen US-Dollar und lag damit unter dem Vorjahreswert von 0,5 Millionen US-Dollar. Analysten hatten zuvor Erlöse von 0,2 Millionen US-Dollar prognostiziert.
Die Virgin Galactic-Aktie zeigt sich an der NYSE zeitweise 2,95 Prozent tiefer bei 2,795 US-Dollar.
Bettina Schneider, Evelyn Schmal, Martina Köhler, Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Christopher Penler / Shutterstock.com
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