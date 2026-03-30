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Virgin Galactic Aktie

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WKN DE: A40EFX / ISIN: US92766K4031

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Zahlen im Blick 30.03.2026 22:18:00

Virgin Galactic-Aktie trotzdem im Plus: Raumfahrtkonzern verzeichnet Einbruch der Erlöse

Virgin Galactic-Aktie trotzdem im Plus: Raumfahrtkonzern verzeichnet Einbruch der Erlöse

Der Raumfahrtkonzern Virgin Galactic hat seine Zahlen für das vierte Geschäftsquartal präsentiert. So fiel die Bilanz aus.

Im vierten Quartal hat Virgin Galactic abermals tiefrote Zahlen geschrieben. Das EPS lag bei -0,98 US-Dollar nach -2,530 US-Dollar vor Jahresfrist. Damit fiel der Verlust niedriger aus, als am Markt erwartet: Analysten hatten ein Minus von 1,035 US-Dollar prognostiziert.

Der Umsatz wurde für das Berichsquartal auf 0,31 Millionen US-Dollar beziffert und fiel damit im Vorjahresvergleich, als noch 0,4 Millionen US-Dollar in den Büchern gestanden hatten. Hier hatten Experten 0,4 Millionen US-Dollar erwartet.

Im Gesamtjahr summierten sich die Verluste auf 5,44 US-Dollar (Vorjahr: -13,89 US-Dollar) und konnten somit reduziert werden. Analysten hatten hier -5,184 US-Dollar beim EPS erwartet. Zeitgleich sackte der Umsatz von 7,0 Millionen auf 1,54 Millionen US-Dollar ab (Analystenschätzungen: 1,9 Millionen US-Dollar).

Die Virgin Galactic-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NYSE 1,39 Prozent höher bei 2,20 US-Dollar.

Evelyn Schmal, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Christopher Penler / Shutterstock.com

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