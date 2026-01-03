Virgin Galactic Aktie
WKN DE: A40EFX / ISIN: US92766K4031
|
03.01.2026 11:05:00
Virgin Galactic Restructures Its Debt. How Bad Is This News, Exactly?
The news struck like a thunderbolt, subtracting 16% from Virgin Galactic's (NYSE: SPCE) market capitalization in a matter of minutes.On Dec. 9, space stock Virgin Galactic announced what it called a capital realignment, a plan to: Investors revolted, and a stock that had closed the previous day at $4.55 per share ended up trading closer to $3.81. Over the next three weeks, shares of the space stock continued to slide, closing last week at just $3.16 per share, more than 30% below its pre-"capital realignment" price.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
