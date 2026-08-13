Virgin Galactic Aktie
WKN DE: A40EFX / ISIN: US92766K4031
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13.08.2026 15:21:51
Virgin Galactic Shares Fall as Commercial Spaceflight Delay Outweighs Q2 Beat
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