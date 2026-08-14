Virgin Galactic: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Virgin Galactic hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei -352,23 ARS. Ein Jahr zuvor waren -844,310 ARS je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Virgin Galactic in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 59,52 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 188,8 Millionen ARS. Im Vorjahresviertel waren 466,4 Millionen ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at