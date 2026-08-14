Virgin Galactic: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Virgin Galactic hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,50 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Virgin Galactic -1,470 USD je Aktie generiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 68,29 Prozent auf 0,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at