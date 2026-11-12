Virgin Group Acquisition A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Virgin Group Acquisition A hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 36,8 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 15,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 43,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at