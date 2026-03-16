FLIGHT HOLDINGS Aktie
WKN DE: A0JD4Q / ISIN: JP3826280004
|
16.03.2026 08:00:09
Virgin Holidays rep told me to pay for hotel after Iran war forced flight cancellation
We were stranded as flights were cancelled, but the travel company didn’t seem aware of our rightsWe are holidaymakers stranded in Mauritius by the conflict in the Gulf. Our return flight, booked as part of a Virgin Holidays package, was routed via Dubai and was cancelled.We were advised by Virgin’s local representative that we should arrange and pay for accommodation ourselves until flights resumed, and reclaim it on our travel insurance. Only after we challenged this position did Virgin agree to cover hotel costs. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu FLIGHT HOLDINGS Inc.
Analysen zu FLIGHT HOLDINGS Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|FLIGHT HOLDINGS Inc.
|145,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise wieder auf dem Vormarsch: ATX mit leichten Gewinnen -- DAX-Anleger unentschlossen -- Asiens Börsen mehrheitlich etwas schwächer
Der heimische Aktienmarkt legt im Dienstagshandel leicht zu. Der DAX zeigt sich unterdessen unentschlossen. An den Börsen in Asien zeigen sich mehrheitlich überschaubare Verluste.