FLIGHT HOLDINGS Aktie

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WKN DE: A0JD4Q / ISIN: JP3826280004

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16.03.2026 08:00:09

Virgin Holidays rep told me to pay for hotel after Iran war forced flight cancellation

We were stranded as flights were cancelled, but the travel company didn’t seem aware of our rightsWe are holidaymakers stranded in Mauritius by the conflict in the Gulf. Our return flight, booked as part of a Virgin Holidays package, was routed via Dubai and was cancelled.We were advised by Virgin’s local representative that we should arrange and pay for accommodation ourselves until flights resumed, and reclaim it on our travel insurance. Only after we challenged this position did Virgin agree to cover hotel costs. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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