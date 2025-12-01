Virgin Media Aktie
WKN DE: A0MKX6 / ISIN: US92769L1017
|
01.12.2025 09:49:20
Virgin Media fined £24m for leaving vulnerable customers 'at risk of harm'
Ofcom has fined Virgin Media after an investigation found it had left thousands of vulnerable telecare customers at risk.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Virgin Media Incmehr Nachrichten
Analysen zu Virgin Media Incmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!