Virgin Media Aktie

Virgin Media für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MKX6 / ISIN: US92769L1017

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08.07.2026 13:24:05

Virgin Media fined after hanging up on customers trying to cancel contracts

Millions of phone calls from customers were "likely mishandled" over nearly a three-year period, the regulator says.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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