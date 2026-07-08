Virgin Media Aktie
WKN DE: A0MKX6 / ISIN: US92769L1017
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08.07.2026 13:24:05
Virgin Media fined after hanging up on customers trying to cancel contracts
Millions of phone calls from customers were "likely mishandled" over nearly a three-year period, the regulator says.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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