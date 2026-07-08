Virgin Media Aktie
WKN DE: A0MKX6 / ISIN: US92769L1017
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08.07.2026 09:17:28
Virgin Media fined record £28m for stopping customers cancelling contracts
Ofcom levies largest-ever consumer protection fine after finding firm deliberately mishandled millions of phone callsVirgin Media has been fined £28m by the UK telecoms watchdog for repeatedly preventing customers from cancelling their contracts over a near-three-year period.Ofcom discovered that Virgin Media “likely mishandled” millions of phone calls between the start of 2022 and autumn 2024, with deliberate call-dropping tactics, unnecessary call transfers and putting customers on hold for “no reason”. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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