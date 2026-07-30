Virgin Media Aktie
WKN DE: A0MKX6 / ISIN: US92769L1017
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30.07.2026 06:00:31
Virgin Media O2 owners weigh options to slash £22bn debt pile
Dividend cuts, job losses and lower investment are among measures being considered by Telefónica and Liberty GlobalWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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