Telefonica Deutschland Aktie

Telefonica Deutschland für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J5RX / ISIN: DE000A1J5RX9

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30.07.2026 06:00:31

Virgin Media O2 owners weigh options to slash £22bn debt pile

Dividend cuts, job losses and lower investment are among measures being considered by Telefónica and Liberty GlobalWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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