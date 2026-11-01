Telefonica Deutschland Aktie
WKN DE: A1J5RX / ISIN: DE000A1J5RX9
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01.11.2026 17:57:14
Virgin Media O2 set to cut thousands of jobs to reduce costs
The broadband provider has not finalised the number of roles to be axed but it will likely be a sizeable chunk of its workforce, the BBC understands.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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