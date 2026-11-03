Virgin Media Aktie
WKN DE: A0MKX6 / ISIN: US92769L1017
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03.11.2026 09:40:42
Virgin Media O2 to cut thousands of jobs
UK’s second-largest broadband provider to slash staff costs by 30% by 2029Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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