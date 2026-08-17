Channel Holdings Aktie
WKN DE: A2PXTT / ISIN: US15915C1053
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17.08.2026 14:46:25
Virgin takes step towards running Channel Tunnel rail services
Firm wants to run up to 20 daily journeys to Europe but it must get additional approval for overseas tracks.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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