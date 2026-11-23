SpaceX Aktie
WKN DE: SPACEX / ISIN: NETSPACEX001
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23.11.2026 22:48:25
Virginia And Oregon Sue SpaceX Over Grok AI Images
(RTTNews) - Virginia and Oregon have filed lawsuits against Space Exploration Technologies Corp. (SPCX), claiming the company did not prevent users of its Grok AI image generator and social network X from creating and sharing non-consensual explicit deepfake images, including AI-generated child sexual abuse material.
Virginia Attorney General Jay Jones and Oregon Attorney General Dan Rayfield argue that SpaceX lacked proper safeguards and overstated the safety of its AI products, potentially violating state consumer protection laws.
Both states are seeking court orders, fines, and reimbursement for legal costs, with Virginia also requesting compensation for affected consumers.
SpaceX says it monitors accounts that attempt to create banned content and reports them to law enforcement, emphasizing that those responsible should face prosecution.
These lawsuits add to a growing number of legal and regulatory challenges facing Grok and X in the U.S. and internationally.
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