Virginia Aktie
ISIN: US92773Q1040
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07.08.2026 03:30:00
Virginia and Texas Are About to Become Cannabis Battlegrounds. Here's Which Stocks Are Positioned to Win.
Forget California and Colorado. Those markets are already well established. If you're looking for where the cannabis industry could find its next meaningful growth opportunities, Virginia and Texas deserve a much closer look. Each state is following a different regulatory path, but both could become important drivers of industry growth over the next few years.Virginia officially approved a regulated retail cannabis market earlier this year. Adult-use sales are scheduled to begin July 1, 2027, with the state ultimately allowing up to 350 retail dispensaries. And that creates a significant opportunity for companies already operating in Virginia's medical market.Green Thumb Industries (OTC: GTBIF) stands out as a leader here. The company operates one of Virginia's five vertically integrated pharmaceutical processor licenses through its RISE dispensaries. That existing cultivation, processing, and retail infrastructure should give Green Thumb a head start once adult-use sales begin.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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