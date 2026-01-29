Virginia National Bankshares Aktie

Virginia National Bankshares

WKN DE: A2JK4Z / ISIN: US9280311039

29.01.2026 14:45:36

Virginia National Bankshares Corporation Reveals Rise In Q4 Bottom Line

(RTTNews) - Virginia National Bankshares Corporation (VABK) reported earnings for its fourth quarter that Increased, from the same period last year

The company's earnings totaled $5.95 million, or $1.10 per share. This compares with $4.56 million, or $0.85 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 1.8% to $19.63 million from $19.29 million last year.

Virginia National Bankshares Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $5.95 Mln. vs. $4.56 Mln. last year. -EPS: $1.10 vs. $0.85 last year. -Revenue: $19.63 Mln vs. $19.29 Mln last year.

Virginia National Bankshares Corp 40,92 0,57% Virginia National Bankshares Corp

