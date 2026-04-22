Virginia Aktie
ISIN: US92773Q1040
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22.04.2026 03:39:20
Virginia voters approve plan that could boost Democrats' seats in Congress
The move could increase the Democrats chances of winning four currently Republican-held seats in Congress in midterm elections in November.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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