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20.04.2026 06:31:29
Virgo Global Media hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Virgo Global Media hat am 18.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 0,78 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,590 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 79,44 Prozent zurück. Hier wurden 9,18 Millionen INR gegenüber 44,66 Millionen INR im Vorjahr generiert.
Redaktion finanzen.at
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