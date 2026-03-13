Viridian Metals: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Viridian Metals hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,050 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Viridian Metals vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,030 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,050 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at