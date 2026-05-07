Viridian Therapeutics: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Viridian Therapeutics hat am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei -0,90 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,870 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 100 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0,1 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at