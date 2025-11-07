Viridian Therapeutics stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Viridian Therapeutics veröffentlichte am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,34 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Viridian Therapeutics 70,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 78311,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at