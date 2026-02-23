Viridian Therapeutics Aktie
WKN DE: A2QMUH / ISIN: US92790C1045
|
23.02.2026 16:26:08
Viridian Therapeutics Stock Up 75%, but One Fund Just Sold Off Its $69 Million Stake
On February 17, 2026, Commodore Capital disclosed in an SEC filing that it sold out its entire 3,200,000-share position in Viridian Therapeutics (NASDAQ:VRDN), an estimated $69.06 million transaction based on last-disclosed position values.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated February 17, 2026, Commodore Capital reported selling its entire 3,200,000-share stake in Viridian Therapeutics. The net position change for the quarter was $69.06 million, reflecting the removal of the holding from the portfolio.Viridian Therapeutics, Inc. is a clinical-stage biotechnology company specializing in the development of innovative antibody-based therapies for serious diseases, with a lead focus on thyroid eye disease. The company leverages expertise in monoclonal antibody engineering to advance its pipeline and address unmet medical needs in rare disorders. With a growing portfolio and a targeted approach to specialty markets, Viridian aims to establish a competitive position in the biotechnology sector through differentiated therapeutics and clinical progress.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Viridian Therapeutics
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Viridian Therapeutics
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
|Viridian Therapeutics
|23,60
|1,37%
