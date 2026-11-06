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06.11.2026 06:31:28
Viridian Therapeutics: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Viridian Therapeutics hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS lag bei -0,81 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,340 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 63,51 Prozent auf 25,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 70,6 Millionen USD gelegen.
Redaktion finanzen.at
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