Viridien: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Viridien stellte am 05.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,09 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Viridien ein Ergebnis je Aktie von -3,690 EUR vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Viridien in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 30,02 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 171,2 Millionen EUR im Vergleich zu 244,7 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at