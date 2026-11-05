Viridien (spons ADRs): Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Viridien (spons ADRs) lud am 03.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Viridien (spons ADRs) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,68 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Viridien (spons ADRs) mit einem Umsatz von insgesamt 235,4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 265,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 11,22 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at