Viridien (spons ADRs) hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Viridien (spons ADRs) hat am 05.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,27 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3,880 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 21,99 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 201,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 257,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at