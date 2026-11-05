Viridien stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Viridien hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,27 EUR gegenüber 4,89 EUR im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,13 Prozent auf 204,8 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 227,9 Millionen EUR gelegen.

Redaktion finanzen.at