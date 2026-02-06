Virinchi Technologies stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Virinchi Technologies hat am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,14 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,380 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,69 Prozent auf 768,9 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 824,0 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at