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12.11.2026 06:31:28
Virinchi Technologies stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Virinchi Technologies hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,97 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,320 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 738,7 Millionen INR – ein Plus von 19,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Virinchi Technologies 617,7 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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